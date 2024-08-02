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У Чернігові відкрили рекрутинговий центр до української армії 

Альона Мазуренко П'ятниця, 2 серпня 2024, 18:08
У Чернігові відкрили рекрутинговий центр до української армії 
фото: Міноборони

Міністерство оборони відкрило перший у Чернігові центр рекрутингу до української армії.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "У Чернігові відкрився перший центр рекрутингу української армії. Центр розташований у приміщенні місцевого ЦНАПу за адресою: проспект Левка Лук’яненка, 20а".

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Деталі: Повідомляється, що у центрі доступні понад 10 тисяч вакансій — водії, медики, стрільці, діловоди, бухгалтери, кухарі, ремонтники тощо.

Окрім того, спільно із Victory Drones та Drone Force реалізуються два проєкти з навчання та залучення до сил оборони операторів БПЛА.

Уповноважений Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець додав, що ініціатива покликана надати можливість людям зрозуміти, які є вакансії і який шлях треба пройти, щоб долучитися до військової служби.

ВІДЕО ДНЯ

Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако заявив, що це перший центр рекрутингу у місті: "За потреби ми зможемо відкрити ще один такий центр".

Зараз центри рекрутингу української армії працюють у 15 регіонах України. 

Теми: МіноборонивійнаЧернігів
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