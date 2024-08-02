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Трамп назвав обмін ув’язнених "перемогою для Путіна"

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 2 серпня 2024, 18:28
Трамп назвав обмін ув’язнених перемогою для Путіна

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував домовленість про обмін ув’язнених між Росією та Заходом.

Джерело: Трамп у п’ятничному ефірі телеканалу Fox Business, "Європейська правда"

Деталі: На думку Трампа, обмін ув’язнених став "перемогою для Путіна або будь-якої іншої країни, яка має з нами справу".

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Говорячи про звільнення репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича, він визнав, що повернення ув’язнених із Росії є добрим для США, але заявив, що домовленості, за якими це сталось, "дуже погані".

"З нами (тобто за Трампа при владі – ред.) цього б не сталося. Ми б його (Гершковича – ред.) повернули. Нам би не довелося нічого платити. Нам би не довелося відпускати одних з найбільших убивць світу, тому що саме це і сталося, як ви знаєте", – додав Трамп.

Імовірно, він мав на увазі Вадіма Красікова – агента російського ФСБ, засудженого в Німеччині у 2019 році за вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні.

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Зазначимо, що Білий дім напередодні спростував заяви республіканців про нібито послаблення санкцій чи плату в обмін на звільнення ув'язнених у Росії.

У четвер у Туреччині відбувся обмін 24 ув'язненими за участю шести західних держав, зокрема США та Німеччини, й Росії. Переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну, тривали понад два роки.

Деталі читайте у статті: Заручників за шпигунів: чому історичний обмін між РФ та Заходом матиме наслідки і для України

Теми: ТрампРосіяСШАвибори
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