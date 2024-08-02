У Мирнограді на Донеччині армія РФ поранила жінку і двох дітей

Російські війська 2 серпня атакували, ймовірно, авіабомбами місто Мирноград на Донеччині. Відомо про трьох постраждалих.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "2 серпня 2024 року окупаційні війська РФ атакували м. Мирноград, ймовірно, застосувавши дві авіабомби "ФАБ-250" з УМПК. Під час атаки ворога по житловому кварталу дістала тілесні ушкодження 49-річна жінка – у неї діагностовано мінно-вибухову травму і різану рану живота. Також поранення і контузії отримали 7-річна дівчинка та її брат 9 років, які перебували у приватному домоволодінні".

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Деталі: Постраждалих ушпиталили. У місті пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, автомобіль.