Зеленський анонсував рішення, які приберуть зайву бюрократію з війська

Президент України Володимир Зеленський 2 серпня провів нараду з Міністерством оборони, в результаті неї анонсував сучасні рішення для підрозділів, які приберуть паперову роботу.

Джерело: звернення Зеленського 2 серпня

Пряма мова: "Провів нараду із командою Міністерства оборони. Готуємо нові, абсолютно сучасні рішення для наших воїнів, які точно приберуть багато зайвої бюрократії і паперової роботи з підрозділів. Вже скоро ці рішення будуть презентовані нашому суспільству. Виглядає дійсно інноваційно".

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Деталі: Президент також повідомив про доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо фронтової ситуації.

Пряма мова: "І найуважніше, звичайно, щодо Покровського напрямку. Там незмінно найбільш жорсткі бої, і цей напрямок потребує наших найбільш посилених відповідей окупанту.

Кожна бригада, кожен підрозділ на Покровському напрямку – всі наші воїни, які зберігають стійкість там і захищають наші позиції попри російські штурми, – багато в чому тримають основу захисту і на всьому сході нашої країни. При цьому ми не зменшуємо уваги і до всіх інших напрямків на фронті – на Донеччині, а також на Харківщині та в південних наших областях".