Армія РФ атакувала Одещину трьома балістичними ракетами

Російські війська 2 серпня атакували трьома балістичними ракетами Одеську область із тимчасово окупованого Криму.

Джерело: Сили оборони півдня

Дослівно: "Окупанти атакували Одещину трьома балістичними ракетами, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму".

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Деталі: Протягом дня 2 серпня ППО збила на півдні збито 5 розвідувальних безпілотників, з яких три типу "ZALA" та два "Supercam".