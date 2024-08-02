Лідерка партії Шольца: Обмін показав, що переговори з "російським агресором" можливі

Голова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен вважає, що обмін ув'язненими з РФ показав, що переговори можливі навіть з агресором.

Джерело: "Європейська правда", Ескен в інтерв'ю телеканалу ntv.

Деталі: Ескен називає обмін ув'язненими з Росією великим успіхом.

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"Це великий успіх для дипломатії, що нам вдалося звільнити багатьох німецьких та інших західноєвропейських і західних громадян з російських в'язниць", – сказала вона.

Обмін вбивці з Тіргартена Вадима Красікова був важким рішенням, зазначила політикиня.

"У цьому обміні також є болючі моменти. Так зазвичай буває в дипломатії, коли ви укладаєте угоду, що потім вам доводиться приймати болючі рішення", – пояснює Ескен.

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Однак результатом є те, що багато людей змогли отримати свободу і безпеку в такий спосіб.

"Угода однозначно показує, що можна домовлятися, вступати в переговори, навіть з російською державою, і навіть з російським агресором, з питань, де вони також мають свої інтереси, – каже Ескен.

Зрештою, вони хочуть досягти миру, "але для цього ми повинні спочатку створити ситуацію, в якій російська держава дійсно захоче говорити з нами", – сказала голова СДПН.

У четвер у Туреччині відбувся обмін 24 ув'язненими за участю шести західних держав, зокрема США та Німеччини, й Росії.

Переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну, тривали понад два роки.

Деталі читайте у статті: Заручників за шпигунів: чому історичний обмін між РФ та Заходом матиме наслідки і для України