Тендер на будівництво військового кладовища виграла щойно створена компанія. Замовник каже, що все законно

Ілюстрація до проєкту кладовища. Фото - Міністерство у справах ветеранів

Тендер на будівництво національного меморіального військового кладовища виграв консорціум "Білдінг Юа", яку створили через день після оголошення торгів. Після резонансу у суспільстві, замовник пояснив, що це поширена практика.

Джерело: аналітична система "Youcontrol", заява на сайті державної установи "Національне меморіальне військове кладовище"

Деталі: 1 серпня система Prozorro визначила переможця на будівництво першої черги. Ним став консорціум "Білдінг Юа", який створили наступного дня після оголошення тендера.

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Засновниками виступили три підприємства: "Євроелітбуд" (Одеса), "Акам" (Дніпро) і ПАТ "Броварське шляхово-будівельне управління №50" (Київська область). Кінцевими бенефіціарами консорціуму записано одеситів Олександра Ісаєва та Наталю Побережець.

У державній установі пояснюють, що консорціум – це тимчасове об’єднання компаній для реалізації конкретного проєкту.

Дослівно: "Це є розповсюдженою практикою, яка не суперечить законодавству. І в цьому випадку – бізнес об’єднався для участі в такому масштабному проєкті, як створення Національного військового меморіального кладовища".

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Деталі: В установі запевнили, що компанії, що увійшли до консорціуму, раніше вже мали досвід реалізації інших проєктів. Зокрема Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодоморів в Україні та ремонту дороги на Миколаївщині.

Водночас там звернулися до консорціуму з проханням надати пояснення щодо ймовірного російського громадянства в одного із співвласників, про що повідомляли ЗМІ.

В установі наголосили, що договір із компанією ще не підписали. Укласти його планують 6 серпня.

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