Тендер на будівництво військового кладовища виграла щойно створена компанія. Замовник каже, що все законно
Тендер на будівництво національного меморіального військового кладовища виграв консорціум "Білдінг Юа", яку створили через день після оголошення торгів. Після резонансу у суспільстві, замовник пояснив, що це поширена практика.
Джерело: аналітична система "Youcontrol", заява на сайті державної установи "Національне меморіальне військове кладовище"
Деталі: 1 серпня система Prozorro визначила переможця на будівництво першої черги. Ним став консорціум "Білдінг Юа", який створили наступного дня після оголошення тендера.
Засновниками виступили три підприємства: "Євроелітбуд" (Одеса), "Акам" (Дніпро) і ПАТ "Броварське шляхово-будівельне управління №50" (Київська область). Кінцевими бенефіціарами консорціуму записано одеситів Олександра Ісаєва та Наталю Побережець.
У державній установі пояснюють, що консорціум – це тимчасове об’єднання компаній для реалізації конкретного проєкту.
Дослівно: "Це є розповсюдженою практикою, яка не суперечить законодавству. І в цьому випадку – бізнес об’єднався для участі в такому масштабному проєкті, як створення Національного військового меморіального кладовища".
Деталі: В установі запевнили, що компанії, що увійшли до консорціуму, раніше вже мали досвід реалізації інших проєктів. Зокрема Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодоморів в Україні та ремонту дороги на Миколаївщині.
Водночас там звернулися до консорціуму з проханням надати пояснення щодо ймовірного російського громадянства в одного із співвласників, про що повідомляли ЗМІ.
В установі наголосили, що договір із компанією ще не підписали. Укласти його планують 6 серпня.
Передісторія:
- Суперечки навколо будівництва НМВК тривають вже третій рік. Спочатку для цвинтаря не могли визначити локацію: пропонували Лису гору, але потім цей варіант відкинули. Рідні захисників, зокрема загиблих захисників Маріуполя, просили збудувати цвинтар у Києві.
- Потім родини погодилися на поховання у Биківні, що затвердила Рада, але і ця локація не підійшла. Це викликало обурення у сімей, адже багато хто не міг поховати своїх загиблих.
- Інститут нацпам'яті пропонував збудувати НМВК біля Південного цвинтаря на Київщині, що неподалік від Віти Поштової і Мархалівки.
- У березні 2024 року уряд остаточно вирішив, що кладовище збудують на Київщині, але мешканці села Мархалівка вийшли на протест і закликали обрати інше місце.
- Патронатна служба "Азову" уже спростувала заяви, що через будівництво НМВК у навколишніх селах зникне вода, а заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький пояснив, що проєкт НМВК не передбачає масової вирубки дерев.
- Наприкінці червня проєкт НМВК пройшов державну експертизу. В "Укрдержбудекспертизі" підтвердили, що проєкт кладовища відповідає чинним будівельним нормам, а згодом уряд затвердив вигляд могил.