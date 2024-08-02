В Одесі 2 серпня чоловік із жінкою напали на патрульну поліцейську під час вручення повістки. Їх затримали, ще одного фігуранта справи шукають.

Джерело: поліція Одещини

Деталі: Як повідомляють правоохоронці, військовослужбовці ТЦК та СП встановили під час перевірки документів, що водій автомобіля КІА кілька років не проходив ВЛК.

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Він відмовився отримувати повістку та викликав на допомогу свого 43-річного брата. Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП і патрульними поліцейськими, у який втрутилася 42-річна перехожа.

В Одесі чоловік з жінкою побили патрульну під час вручення повістки, їх затримали



Відео з місцевих телеграм-каналів pic.twitter.com/oa60thGq0r — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 2, 2024

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Дослівно: "Переглянувши відео з боді-камер поліцейських, встановлено, що 43-річний чоловік схопив патрульну за ноги і повалив на землю, а 42-річна жінка нанесла поліцейській декілька ударів по голові. Крім цього, фігурант вибігав та лягав на проїжджу частину дороги, заважаючи руху транспортних засобів.

За фактом побиття патрульної поліцейської слідчі розпочали досудове розслідування, кваліфікувавши дії правопорушників за статтею 345 Кримінального кодексу – насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Деталі: Жінку та чоловіка затримали, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Водій КІА теж завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю ТЦК та СП і втік з місця події. Наразі його розшукують.