Засновника Telegram Дурова затримали у Франції – ЗМІ

Засновника і гендиректора Telegram Павла Дурова затримали у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа.

Джерело: французький телеканал TF1, le figaro

Деталі: Повідомляється, що Дурова затримали близько 20:00 в суботу ввечері (21:00 за київським часом – ред.), коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле-Бурже. 39-річного росіянина із французьким паспортом супроводжували його охоронець і жінка.

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Дуров був зареєстрований у картотеці розшукуваних осіб і прибув з Азербайджану. Франція раніше видала ордер на його розшук.

Слідчі вважають, що відсутність у Дурова співпраці з правоохоронними органами, а також інструменти, які пропонує Telegram, роблять його співучасником наркоторгівлі, педофільських злочинів і шахрайства, йдеться в публікації.

У Франції звинувачують Дурова в тому, що він не вжив заходів проти злочинного використання Telegram обміну повідомленнями своїми підписниками, не здійснював модерацію сервісу і не співпрацював зі слідством.

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"Досить безкарності Telegram", – сказав один зі слідчих, який був здивований тим, що мільярдер, знаючи, що його розшукують у Франції, все одно вирішив приїхати до Парижа. "Можливо, через почуття безкарності", – припустило одне з джерел, близьких до справи.

Зазначається, що у неділю він має постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів.

Його досудове ув'язнення після пред'явлення звинувачення фактично не викликає жодних сумнівів, йдеться в публікації.

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