Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Засновника Telegram Дурова затримали у Франції – ЗМІ

Катерина Тищенко, Альона Мазуренко Субота, 24 серпня 2024, 23:56
Засновника Telegram Дурова затримали у Франції – ЗМІ
Павло Дуров, фото Bloomberg via Getty Images

Засновника і гендиректора Telegram Павла Дурова затримали у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа.

Джерело: французький телеканал TF1le figaro

Деталі: Повідомляється, що Дурова затримали близько 20:00 в суботу ввечері (21:00 за київським часом – ред.), коли він зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле-Бурже. 39-річного росіянина із французьким паспортом супроводжували його охоронець і жінка.

Реклама:

Дуров був зареєстрований у картотеці розшукуваних осіб і прибув з Азербайджану. Франція раніше видала ордер на його розшук.

Слідчі вважають, що відсутність у Дурова співпраці з правоохоронними органами, а також інструменти, які пропонує Telegram, роблять його співучасником наркоторгівлі, педофільських злочинів і шахрайства, йдеться в публікації. 

У Франції звинувачують Дурова в тому, що він не вжив заходів проти злочинного використання Telegram обміну повідомленнями своїми підписниками, не здійснював модерацію сервісу і не співпрацював зі слідством.

ВІДЕО ДНЯ

"Досить безкарності Telegram", – сказав один зі слідчих, який був здивований тим, що мільярдер, знаючи, що його розшукують у Франції, все одно вирішив приїхати до Парижа. "Можливо, через почуття безкарності", – припустило одне з джерел, близьких до справи.

Зазначається, що у неділю він має постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів.

Його досудове ув'язнення після пред'явлення звинувачення фактично не викликає жодних сумнівів, йдеться в публікації.

Передісторія: 

  • Запущений у 2013 році Павлом Дуровим і його братом Миколою сервіс, в якому повідомлення шифруються від початку до кінця, а головний офіс знаходиться в Дубаї, позиціонує себе всупереч американським платформам, які критикують за комерційну експлуатацію персональних даних. Telegram пообіцяв ніколи не розкривати жодної інформації про своїх користувачів.
  • В одному зі своїх інтерв'ю в квітні минулого року в Дубаї Дуров розповів, як у нього виникла ідея запустити сервіс зашифрованих повідомлень після того, як він зазнав сильного тиску з боку російської влади під час заснування соцмережі "ВКонтакте", яку він створив, перш ніж продати її і покинути Росію в 2014 році.
  • Telegram іноді звинувачують у збільшенні вірусного потенціалу неправдивої інформації та поширенні ненависницького, неонацистського, педофільського, конспірологічного або терористичного контенту.

інтернетФранція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоДБР встановило, як нардеп Дмитрук утік за кордон

фото Горіли будівлі, авто, підприємство, котельня, двоє людей постраждали – Кличко про наслідки атаки на Київ

Медальний залік Паралімпійських ігор 2024: Україна піднялася на 11 місце

В Ізраїлі – протести й заплановані страйки після вбивства 6 заручників ХАМАС

У Харківському університеті Повітряних сил сталася катастрофа вертольота: 2 загиблих

Ультраправі виграли свої перші земельні вибори у німецькій Тюрингії – екзит-поли

Усі новини...
інтернет
Міноборони: Росіяни поширюють фейкові застосунки, схожі на "Резерв+"
В Росії фіксують проблеми з YouTube
В Україні запустили проєкт з обміну колаборантів на полонених українців
Останні новини
10:18
Партія німецької "подруги Путіна" нагадала про свою вимогу щодо України для місцевих коаліцій
10:15
Паралімпійські ігри 2024. Розклад змагань українців на 2 вересня
09:59
Нетаньяху звернувся до Росії за допомогою в звільненні заручників з Гази
09:59
фото У столиці Болгарії затримали жінку за спалення російського прапора
09:57
Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на пальне: на скільки зросте податок
09:57
тенісКіченок пробилася до чвертьфіналу парного розряду US Open-2024
09:44
Лубінець отримав понад 1,6 тисячі звернень громадян щодо порушення їхніх прав з боку ТЦК 
09:28
"Ніч балістики": ППО знищила 22 ракети РФ різного типу і 20 "Шахедів"
09:24
Уряд Італії запідозрили в розбіжностях щодо України після публікації різних заяв
09:16
фото, відеоДБР встановило, як нардеп Дмитрук утік за кордон
Усі новини...
Реклама:
Реклама: