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Deep State: Ворог впритул підійшов до Торецька

Олена ІвашківСубота, 3 серпня 2024, 00:49
Deep State: Ворог впритул підійшов до Торецька
Село Залізне на Донеччині, де зафіксували російських військових, колаж: Deep State

У селі Залізне Донецької області, де до Торецька всього 100 метрів, візуально зафіксували російських військових.

Джерело: OSINT-спільнота Deep State

Деталі: Батальйон безпілотних систем "VORON" 100 ОМБр опублікував відео уражень в Залізному. З локації російських військових аналітики зробили висновки про їхнє просування. 

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Дослівно: "Лінія бойового зіткнення уточнюється, але ворог однозначно має тактичні успіхи і вже може пробувати заходити в сам Торецьк".

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Мапа Deep State
Мапа Deep State

Ще деталі: Після оновлення мапи, у аналітики OSINT-спільноти підтвердили просування ворога у Желанному та Залізному на Донеччині.

Довідково: Торецьк - місто Бахмутського району Донецької області та адміністративний центр Торецької міської громади. Засноване в 1806 році. До війни населення міста було понад 43 тисячі мешканців.

Місто розташоване за 7 км від залізничної станції Фенольна на лінії Костянтинівка-Ясинувата, за 55 км від Донецька. 

Теми: Донецька областьокупаціявійна
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