CNN: Росія готувалася передати хуситам ракети та військову техніку

Росія готувалася доставити ракети та іншу військову техніку повстанцям-хуситам в Ємені наприкінці минулого місяця, але в останню хвилину відступила через шквал закулісних зусиль США і Саудівської Аравії, щоб зупинити це. Також Росія розгорнула військовий контингент в Ємені для надання консультацій хуситам наприкінці липня.

Джерело: CNN з посиланням на інформаторів, знайомих з цим питанням

Деталі: За словами джерел, саудівці, які роками вели жорстоку війну з хуситами до того, як США допомогли домовитися про крихке перемир'я у 2022 році, застерегли Росію від озброєння одного з їхніх найбільших супротивників, коли дізналися про ці плани.

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США, які брали участь у кількох дипломатичних спробах зупинити росіян від озброєння підтримуваних Іраном повстанців, окремо звернулися до саудитів з проханням допомогти переконати Москву не продовжувати ці зусилля, розповіли два джерела.

Про американо-саудівські переговори і майбутню передачу зброї раніше не повідомлялося. Посольство Саудівської Аравії в США відмовилося від коментарів, а Кремль не відповів на запит.

США визнали хуситів глобальною терористичною організацією в січні, після кількох місяців ракетних і безпілотних атак хуситів на комерційні судна в Червоному морі, які забрали життя кількох моряків і загальмували світову торгівлю. Однак, незважаючи на кілька раундів санкцій і військові атаки США на інфраструктуру озброєнь Хуті, повстанці продовжують нападати на комерційні судна на цьому важливому водному шляху.

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Високопоставлений американський чиновник відмовився обговорювати конкретні плани Росії щодо озброєння хуситів. Але він заявив, що США розглядають будь-яку спробу третьої сторони посилити постачання зброї хуситам "як таку, що суперечить цілям, які ми переслідуємо", коли йдеться про досягнення тривалого мирного врегулювання в Ємені між хуситами і саудитами і сприяння стабілізації в регіоні. Крім того, участь хуситів у подібних операціях з продажу зброї "продемонструвала б нам відсутність прихильності" з боку хуситів до мирних переговорів, сказав чиновник.

Наразі, за словами чиновника, хусити "все більше віддаляються від зобов'язань щодо досягнення миру в Ємені шляхом переговорів".

Для американської розвідки залишається незрозумілим, чи була реакція Саудівської Аравії ключем до відмови Росії від свого плану озброїти хуситів, чи це був лише один з низки факторів, які змусили очільника Росії Володимира Путіна змінити свою думку, кажуть джерела.

Росіяни розглядали озброєння і консультування хуситів як спосіб помститися адміністрації Байдена за її рішення дозволити Україні завдати удару по російській території, використовуючи зброю, надану США, кажуть чиновники.

І хоча передачу зброї було зірвано, Росія розгорнула військовий контингент в Ємені для надання консультацій хуситам протягом трьох днів наприкінці липня, повідомили джерела.

Американські чиновники спостерігали, як великі російські кораблі зробили незвичайну зупинку в південній частині Червоного моря, де російські військовослужбовці зійшли на берег, були забрані хуситами в човен і переправлені до Ємену, повідомили джерела.

Росіяни мали при собі сумки, але нічого, що виглядало б достатньо великим, щоб перевозити зброю або компоненти зброї, повідомили джерела. Неясно, чи перевозили російські кораблі обладнання, яке Росія готувалася передати хуситам до того, як Кремль відмовився від цього плану.

До і під час візиту росіян до Ємену хусити зробили незвичний крок, випустивши повідомлення для моряків, яке попереджає судна про потенційну небезпеку на морі. Американський чиновник заявив, що розвідка вказує на те, що хусити мали намір провести навчання з бойовою стрільбою під час перебування росіян у Ємені, але ці плани, схоже, також були скасовані.

Хусити почали майже щоденні напади на кораблі, що прямують через Червоне море, в листопаді 2023 року, що змусило США і Велику Британію провести кілька раундів повітряних ударів по території Ємену, щоб спробувати ліквідувати їхню інфраструктуру озброєнь.

Ці удари, схоже, не мали значного впливу на запаси хуситів, а в червні повстанське угруповання навіть виявило ознаки готовності продати частину зброї сомалійському бойовому угрупованню "Аш-Шабааб".

Хусити також особливо потребують нових радіолокаційних систем, на які сили Центрального командування США регулярно націлюються, намагаючись послабити ракетні атаки хуситів.