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В Одесі та на Вінниччині пролунали вибухи

Олена ІвашківСубота, 3 серпня 2024, 01:47
В Одесі та на Вінниччині пролунали вибухи
фото: Getty Images

У ніч на суботу, під час повітряної тривоги в Одесі та у Вінницькій області пролунали вибухи.

Джерело: міський голова Одеси Геннадій Труханов у Telegram, Повітряні сили ЗСУ, місцеве видання "Думская"

Деталі:  Під час атаки "Шахедів" на Одесу, Труханов написав, що в місті пролунали вибухи. 

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Після цього у Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль в напрямку Одещини з Чорного моря.

За інформацією місцевих журналістів, в Одеській області працює протиповітряна оборона.

Доповнено: Близько 3.00 на Вінниччині чотири рази було чутно звуки вибухів, повідомляє "Суспільне". В області триває повітряна тривога через загрозу безпілотників.

ВІДЕО ДНЯ

Близько 5.00 у Вінницькій області вдруге за ніч пролунали вибухи.

Теми: Одесавибухвійна
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