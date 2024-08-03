В Одесі та на Вінниччині пролунали вибухи
Субота, 3 серпня 2024, 01:47
У ніч на суботу, під час повітряної тривоги в Одесі та у Вінницькій області пролунали вибухи.
Джерело: міський голова Одеси Геннадій Труханов у Telegram, Повітряні сили ЗСУ, місцеве видання "Думская"
Деталі: Під час атаки "Шахедів" на Одесу, Труханов написав, що в місті пролунали вибухи.
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Після цього у Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль в напрямку Одещини з Чорного моря.
За інформацією місцевих журналістів, в Одеській області працює протиповітряна оборона.
Доповнено: Близько 3.00 на Вінниччині чотири рази було чутно звуки вибухів, повідомляє "Суспільне". В області триває повітряна тривога через загрозу безпілотників.
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Близько 5.00 у Вінницькій області вдруге за ніч пролунали вибухи.