У Ростовській області Росії цієї ночі вибухнули військові склади та цистерни з паливом
У ніч на суботу жителі Ростовської та Орловської областей Росії повідомили про звуки безпілотників та вибухи. Над регіонами активно працювала протиповітряна оборона.
Джерело: губернатор Орловської області Андрій Кличков, губернатор Ростовської області Василь Голубєв, Телеграм-канали Shot, Astra
Деталі: Вибухи було чути в самому Ростові-на-Дону, а також у Батайську і Морозовську. Місцеві мешканці повідомили про пожежу та вибухи на військовому аеродромі Морозовск.
Місцеві мешканці повідомили про пожежу та вибухи на військовому аеродромі Морозовск у Ростовській області. pic.twitter.com/0MsuXEaRS6— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 3, 2024
Резервуари з паливом горять у Кам'янському районі Ростовської області.
Резервуари з паливом горять у Кам'янському районі Ростовської області. pic.twitter.com/IcTuplLiAp— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 3, 2024
Голубєв повідомив, що на півночі Ростовської області ППО знищила три БПЛА.
Пряма мова Голубєва: "Унаслідок масованої атаки БПЛА ушкоджень зазнала низка складських об'єктів у Кам'янському та Морозівському районах. Служби екстреного реагування ліквідують загоряння. Інформація про постраждалих уточнюється"
Ще деталі: Кличков заявив, що в Орловській області російські військові засобами радіоелектронної збивали безпілотники.
Два ударні дрони відхилилися від курсу та потрапили в житловий будинок.
Пряма мова Кличкова: "Друзі, сьогодні з 12 години ночі Орловська область зазнала масованої атаки ворожих БПЛА. Засобами РЕБ і силами ППО знищено 3 БПЛА, 2 БПЛА влучили в житловий будинок у мікрорайоні Болховський. На місці події працюють оперативні служби, загоряння локалізовано, постраждалих немає".