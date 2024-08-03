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У Ростовській області Росії цієї ночі вибухнули військові склади та цистерни з паливом

Олена ІвашківСубота, 3 серпня 2024, 03:59
У Ростовській області Росії цієї ночі вибухнули військові склади та цистерни з паливом
Фото ілюстративне: РосЗМІ

У ніч на суботу жителі Ростовської та Орловської областей Росії повідомили про звуки безпілотників та вибухи. Над регіонами активно працювала протиповітряна оборона.

Джерело: губернатор Орловської області Андрій Кличков, губернатор Ростовської області Василь Голубєв, Телеграм-канали Shot, Astra

Деталі: Вибухи було чути в самому Ростові-на-Дону, а також у Батайську і Морозовську. Місцеві мешканці повідомили про пожежу та вибухи на військовому аеродромі Морозовск.

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Резервуари з паливом горять у Кам'янському районі Ростовської області.

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Голубєв повідомив, що на півночі Ростовської області ППО знищила три БПЛА.

Пряма мова Голубєва: "Унаслідок масованої атаки БПЛА ушкоджень зазнала низка складських об'єктів у Кам'янському та Морозівському районах. Служби екстреного реагування ліквідують загоряння. Інформація про постраждалих уточнюється"

Ще деталі: Кличков заявив, що в Орловській області російські військові засобами радіоелектронної збивали безпілотники. 

Два ударні дрони відхилилися від курсу та потрапили в житловий будинок.

Пряма мова Кличкова: "Друзі, сьогодні з 12 години ночі Орловська область зазнала масованої атаки ворожих БПЛА. Засобами РЕБ і силами ППО знищено 3 БПЛА, 2 БПЛА влучили в житловий будинок у мікрорайоні Болховський. На місці події працюють оперативні служби, загоряння локалізовано, постраждалих немає".

Теми: Росіябезпілотникивійна
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