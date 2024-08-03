ISW: У Росії через невдачі на фронті заарештували військового начальника
Російська влада заарештувала 2 серпня колишнього заступника командира з тилу 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Московського військового округу полковника Дмитра Пєшкова. Його звинуватили у розкраданні продовольчих пайків.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що російські правоохоронні органи заарештували Пєшкова і висунули йому звинувачення у розкраданні продовольчих пайків для російських солдатів, які воюють в Україні, в чому він не визнав себе винним.
Як повідомляють аналітики ISW, арешт Пєшкова, ймовірно, є частиною цілеспрямованих зусиль Кремля, спрямованих на усунення високопоставлених російських чиновників з Міністерства оборони (МО) Росії, що може бути використано для опосередкованого покарання командирів за невдачі їхніх підрозділів або для того, щоб утримувати в лавах російських збройних сил лояльних і слухняних офіцерів.
Як повідомляється, підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії проводять наступальні операції в районі населених пунктів Терни і Невське в Луганській області з обмеженим успіхом і нещодавно втратили частину території через обмежені українські контратаки в цьому районі.
Ключові висновки ISW за 2 серпня:
- Командувач Об'єднаних сил та Хортицької групи бригадний генерал Андрій Гнатов наголосив, що Росія намагається змусити Україну залучити наявні сили до поточних оборонних операцій, щоб не допустити накопичення українських ресурсів для майбутніх контрнаступальних операцій.
- Російські повітряно-десантні війська (ВДВ) та "Дніпро" командувач групи військ генерал-полковник Михайло Теплінський звернувся до сил ВДВ у статті та записав відео з нагоди 94-ї річниці створення ВДВ 2 серпня, намагаючись висвітлити діяльність ВДВ в Україні як елітної професійної сили, незважаючи на те, що підрозділи ВДВ воюють в Україні, по суті, як недоукомплектовані мотострілецькі підрозділи.
- Російська влада заарештувала колишнього заступника командира тилу 144-ї мотострілецької дивізії (20-а загальновійськова армія, Московський військовий округ) полковника Дмитра Пєшкова 2 серпня.
- Рада Федерації РФ ухвалила оновлену версію поправки, яка дозволить командирам карати підлеглих за "грубі дисциплінарні проступки", в тому числі за використання персональних електронних пристроїв, у прифронтових зонах, після значної реакції з боку російських мілблогерів.
- Рада Федерації РФ також ухвалила низку законопроектів, що посилюють контроль російського уряду над російським інформаційним простором і ще більше обмежують права мігрантів у Росії.
- Прокремлівський опозиційний виборчий блок "Молдовська перемога" оголосив свого кандидата на президентських виборах у Молдові в жовтні 2024 року 2 серпня.
- Російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Торецька, Авдіївки та Донецька.
- Російський урядовець відповів на критику російської індустрії виробництва безпілотників, що лунає з боку мілблогерів.
- Делегація кремлівських чиновників відвідала окуповані Запорізьку та Херсонську області 2 серпня, щоб підкреслити зусилля Росії з інтеграції окупованої України до складу Російської Федерації.