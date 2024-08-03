ISW: У Росії через невдачі на фронті заарештували військового начальника

Російська влада заарештувала 2 серпня колишнього заступника командира з тилу 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Московського військового округу полковника Дмитра Пєшкова. Його звинуватили у розкраданні продовольчих пайків.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що російські правоохоронні органи заарештували Пєшкова і висунули йому звинувачення у розкраданні продовольчих пайків для російських солдатів, які воюють в Україні, в чому він не визнав себе винним.

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Як повідомляють аналітики ISW, арешт Пєшкова, ймовірно, є частиною цілеспрямованих зусиль Кремля, спрямованих на усунення високопоставлених російських чиновників з Міністерства оборони (МО) Росії, що може бути використано для опосередкованого покарання командирів за невдачі їхніх підрозділів або для того, щоб утримувати в лавах російських збройних сил лояльних і слухняних офіцерів.

Як повідомляється, підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії проводять наступальні операції в районі населених пунктів Терни і Невське в Луганській області з обмеженим успіхом і нещодавно втратили частину території через обмежені українські контратаки в цьому районі.

Ключові висновки ISW за 2 серпня:

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