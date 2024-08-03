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Цієї ночі вдалося збити 24 російські безпілотники з 29

Олена ІвашківСубота, 3 серпня 2024, 07:20
Цієї ночі вдалося збити 24 російські безпілотники з 29
фото ілюстративне: Getty Images

У ніч на 3 серпня протиповітряна оборона збила 24 російських безпілотника з 29 запущених.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Деталі: Противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої території Донеччини, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

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Також ворог запустив 29 ударних БпЛА типу "Shahed" з мису Чауда, що у Криму, Приморсько-Ахтарська та Курська у Росії.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил.

Дослівно: "В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей".

Теми: Росіявійнабезпілотникиракетний удар
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