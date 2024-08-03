ЗСУ за добу відмінусували 1170 окупантів та знищили 56 артсистем
Субота, 3 серпня 2024, 07:57
За останню добу окупанти втратили 1170 осіб, 56 артсистем та 27 бойових броньованих машин.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 581760 (+1170) осіб,
- танків ‒ 8406 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16238 (+27) од,
- артилерійських систем – 16217 (+56) од,
- РСЗВ – 1135 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 908 (+1) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13057 (+52),
- крилаті ракети ‒ 2410 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21926 (+54) од,
- спеціальна техніка ‒ 2723 (+4)