Від російських ударів загинули цивільні на Херсонщині та Донеччині

У Херсонській та Донецькій областях за п’ятницю є загиблі цивільні від російських атак.

Джерело: Херсонська ОВА, Донецька ОВА

Деталі: Через російську агресію на Херсонщині 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.

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Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та магазини; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 9 приватних будинків

Також пошкоджено господарські споруди та приватні автомобілі.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Кізомис, Білозерка, Станіслав, Новодмитрівка, Микільське, Понятівка, Берислав, Гаврилівка, Золота Балка, Тягинка, Львове та місто Херсон.

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У Донецькій області за 2 серпня росіяни вбили троє жителів Донеччини – двох у Катеринівці і одного у Новогродівці.

Ще 8 людей в області за добу дістали поранення, зокрема, четверо у Мирнограді.