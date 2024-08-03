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Трамп каже, що домовився про дебати з Гарріс на Fox News

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоСубота, 3 серпня 2024, 09:02
Трамп каже, що домовився про дебати з Гарріс на Fox News
фото: getty images

Колишній президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що погодився на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс 4 вересня на заході, який модеруватиме телеканал Fox News. 

Джерело: The New York Times, "Європейська правда"

Деталі: Якщо це станеться, то це будуть другі президентські дебати в цьому виборчому циклі і перші між Трампом і новою кандидаткою від Демократичної партії.

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Згідно з повідомленням Трампа на його сторінці в соціальній мережі Truth Social, дебати відбудуться в місці, яке буде визначено пізніше. Вони пройдуть в Пенсильванії – одному з ключових штатів, перемога у якому може допомогти вирішити долю виборів.

Поки незрозуміло, чи погодилася Гарріс на дебати та їхні умови. Представники її кампанії не відповіли виданню на запити про коментарі.

Трамп заявив, що дебати на Fox News відбудуться в присутності живої аудиторії. Попередні дебати між президентом Байденом і Трампом відбулися в порожньому приміщенні. Хоча кампанії погодили формат перших дебатів, Трамп раніше нарікав на відсутність натовпу.

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Трамп також заявив, що "повністю готовий прийняти" Гарріс як нову кандидатку від демократів. 

2 серпня віцепрезидентка США Камала Гарріс залучила достатню кількість голосів від делегатів Демократичної партії, аби отримати номінацію на президентські вибори.

Остаточні результати голосування делегатів Демпартії стануть відомі в ніч проти вівторка, 6 серпня, за Києвом. 

Наступного тижня Гарріс проведе передвиборчі заходи у ключових штатах разом зі своїм кандидатом у віцепрезиденти, імені якого поки не назвали.

Але ЗМІ припускають, що ним стане губернатор Пенсильванії Джош Шапіро.

Теми: ТрампСШАдебати
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