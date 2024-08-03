Розвідники спалили склад ПММ у Росії, який забезпечував окупантів на Донеччині – джерело
В результаті операції ГУР МОУ за допомогою БПЛА було уражено склад паливно-мастильних матеріалів на території Комбінату "Атлас" Управління Федеральної агенції державних резервів РФ в Ростовській області.
Джерело: співрозмовник УП у розвідці
Деталі: Як повідомляють джерела в українській розвідці, склад поблизу н.п. Каменск - Шахтинский забезпечує постачання ПММ в інтересах військових частин та підрозділів РФ, які дислокуються на ТОТ Донецької та Луганської областей.
Ураження об'єкта відбулося за допомогою 15 безпілотників типу Obsidian.
За інформацією російських ЗМІ та соціальних мереж було уражено декілька резервуарів з ПММ.
В результаті влучання дронів-камікадзе на території бази розпочалася пожежа, вона триває досі.
Пряма мова джерела: "Не дивлячись на цілком мирну назву – "Атлас", це - військовий об'єкт, який забезпечує угруповання ворога.
Тож, який "Атлас", такий і вікенд, з ГУРкотом та іншими спецефектами.
Далі буде..."