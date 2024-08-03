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Розвідники спалили склад ПММ у Росії, який забезпечував окупантів на Донеччині – джерело

Валентина Романенко, Роман ПетренкоСубота, 3 серпня 2024, 11:19
Розвідники спалили склад ПММ у Росії, який забезпечував окупантів на Донеччині – джерело
скриншот

В результаті операції ГУР МОУ за допомогою БПЛА було уражено склад паливно-мастильних матеріалів на території Комбінату "Атлас" Управління Федеральної агенції державних резервів РФ в Ростовській області.

Джерело: співрозмовник УП у розвідці

Деталі: Як повідомляють джерела в українській розвідці, склад поблизу н.п. Каменск - Шахтинский забезпечує постачання ПММ в інтересах військових частин та підрозділів РФ, які дислокуються на ТОТ Донецької та Луганської областей.

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Ураження об'єкта відбулося за допомогою 15 безпілотників типу Obsidian.

За інформацією російських ЗМІ та соціальних мереж було уражено декілька резервуарів з ПММ.

В результаті влучання дронів-камікадзе на території бази розпочалася пожежа, вона триває досі.

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Пряма мова джерела: "Не дивлячись на цілком мирну назву – "Атлас", це - військовий об'єкт, який забезпечує угруповання ворога.

Тож, який "Атлас", такий і вікенд, з ГУРкотом та іншими спецефектами.

Далі буде..."

Теми: ГУРбезпілотникиРосія
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