Розвідники спалили склад ПММ у Росії, який забезпечував окупантів на Донеччині – джерело

В результаті операції ГУР МОУ за допомогою БПЛА було уражено склад паливно-мастильних матеріалів на території Комбінату "Атлас" Управління Федеральної агенції державних резервів РФ в Ростовській області.

Джерело: співрозмовник УП у розвідці

Деталі: Як повідомляють джерела в українській розвідці, склад поблизу н.п. Каменск - Шахтинский забезпечує постачання ПММ в інтересах військових частин та підрозділів РФ, які дислокуються на ТОТ Донецької та Луганської областей.

Реклама:

Ураження об'єкта відбулося за допомогою 15 безпілотників типу Obsidian.

За інформацією російських ЗМІ та соціальних мереж було уражено декілька резервуарів з ПММ.

В результаті влучання дронів-камікадзе на території бази розпочалася пожежа, вона триває досі.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова джерела: "Не дивлячись на цілком мирну назву – "Атлас", це - військовий об'єкт, який забезпечує угруповання ворога.

Тож, який "Атлас", такий і вікенд, з ГУРкотом та іншими спецефектами.

Далі буде..."