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Бійці СБУ вполювали рідкісний російський "Солнцепьок" з екіпажем

Роман ПетренкоСубота, 3 серпня 2024, 14:50
Бійці СБУ вполювали рідкісний російський Солнцепьок з екіпажем
солнцепьок, фото: ТАСС

Ще одну російську вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" знищили безпілотником на Запорізькому напрямку.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Успішну роботу зі знищення тяжкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок", яка є "гордістю" російського ВПК і рідкісною ціллю на фронті, наші воїни провели на Запорізькому напрямку".

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Деталі: Під час розвідки бійці СБУ зафіксували позицію системи, яка була споряджена повним боєкомплектом та готова для завдання удару.

"Після яскравого феєрверка, екіпаж зник разом з усією установкою", додають спецпризначенці.

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Теми: СБУвійна
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