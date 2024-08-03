У Харкові спіймали чоловіків за підозрою в підпалі авто військових: отримували "завдання"

У Харкові правоохоронці затримали двох осіб, ймовірно, причетних до підпалу військових авто.

Джерело: Патрульна поліція Харківщини

Деталі: У п'ятницю близько 2-ї години ночі до поліції надійшло повідомлення про підпал військового авто на проспекті Байрона. Патрульні спільно із працівниками ГУНП розпочали пошуки причетних до події осіб.

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Обстежуючи прилеглу територію, екіпажі виявили двох чоловіків, які спробували втекти.

"Одного із чоловіків наздогнали та під час перевірки виявили в його рюкзаку легкозаймисті речовини. Також у його телефоні інспектори виявили відео, яке вказувало на його причетність до підпалу автомобіля. Неподалік затримали також іншого громадянина, ймовірно, причетного до підпалу. Затриманих чоловіків одразу передали слідчо-оперативній групі", - розповіли в поліції.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, чоловіки, бажаючи підзаробити, через месенджер Telegram налагодили контакт з "роботодавцем" – за попередньою інформацією, співробітником російської спецслужби. Від куратора чоловіки отримали завдання – підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ.

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Затриманим повідомлено про підозру за фактами скоєного, відповідальність передбачено за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч.1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.