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Росіяни обстріляли Покровськ: є загиблий і поранені

Катерина ТищенкоСубота, 3 серпня 2024, 17:19
Росіяни обстріляли Покровськ: є загиблий і поранені
ілюстративне фото з Facebook

Внаслідок російського обстрілу Покровська на Донеччині у суботу загинув чоловік, ще двоє мешканців дістали поранень.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 3 серпня 2024 року, о 14:10, російська армія обстріляла м. Покровськ. Під приціл військ держави-агресора потрапив приватний сектор населеного пункту.

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Перебуваючи на вулиці, від отриманих травм, несумісних з життям, загинув 45-річний чоловік.

Також мінно-вибухові й осколкові поранення дістали двоє жителів – жінка 39 років і 40-річний чоловік. Потерпілим надано кваліфіковану медичну допомогу. На момент атаки вони знаходились на подвір’ї за місцем мешкання".

Деталі: Крім того, у місті пошкоджено житлові будинки. Тип озброєння встановлюється.

Теми: Донецька областьвійна
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