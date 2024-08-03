Гарріс цими вихідними проведе співбесіди з кандидатами у віцепрезиденти – АР

Камала Гарріс, яка буде висунута кандидаткою від Демократичної партії на посаду президента США, цими вихідними проведе співбесіди з шістьма кандидатами на посаду віцепрезидента.

Джерело: AP з посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами двох людей, обізнаних з процесом відбору Гарріс, до її списку кандидатів увійшли губернатори Кентуккі Енді Бешир, Іллінойсу Джей Б. Пріцкер, Пенсильванії Джош Шапіро і Тім Волц з Міннесоти, а також сенатор Марк Келлі з Арізони і міністр транспорту Піт Бутіджедж.

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Шапіро і Келлі вважалися одними з головних претендентів в ході процесу відбору.

Агентство зазначає, що крайній термін для вибору партнера по кампанії – вівторок, коли Гарріс розпочне турне сімома ключовими штатами, починаючи з Філадельфії, що у штаті Пенсильванія.

Президент Джо Байден заявив журналістам у п'ятницю, що він говорив з Гарріс про пошуки кандидата у віцепрезиденти, але коли його запитали, чи є у нього поради щодо якостей, які вона повинна шукати в кандидаті, президент публічно ухилився від відповіді.

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"Я дозволю їй самій з цим розібратися", – сказав Байден.

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