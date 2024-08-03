Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Гарріс цими вихідними проведе співбесіди з кандидатами у віцепрезиденти – АР

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоСубота, 3 серпня 2024, 18:20
Гарріс цими вихідними проведе співбесіди з кандидатами у віцепрезиденти – АР
Камала Гарріс, фото Getty Images

Камала Гарріс, яка буде висунута кандидаткою від Демократичної партії на посаду президента США, цими вихідними проведе співбесіди з шістьма кандидатами на посаду віцепрезидента.

ДжерелоAP з посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами двох людей, обізнаних з процесом відбору Гарріс, до її списку кандидатів увійшли губернатори Кентуккі Енді Бешир, Іллінойсу Джей Б. Пріцкер, Пенсильванії Джош Шапіро і Тім Волц з Міннесоти, а також сенатор Марк Келлі з Арізони і міністр транспорту Піт Бутіджедж.

Реклама:

Шапіро і Келлі вважалися одними з головних претендентів в ході процесу відбору.

Агентство зазначає, що крайній термін для вибору партнера по кампанії – вівторок, коли Гарріс розпочне турне сімома ключовими штатами, починаючи з Філадельфії, що у штаті Пенсильванія.

Президент Джо Байден заявив журналістам у п'ятницю, що він говорив з Гарріс про пошуки кандидата у віцепрезиденти, але коли його запитали, чи є у нього поради щодо якостей, які вона повинна шукати в кандидаті, президент публічно ухилився від відповіді.

ВІДЕО ДНЯ

"Я дозволю їй самій з цим розібратися", – сказав Байден.

Читайте більше про те, як Камала Гарріс обирає кандидата у віцепрезиденти.

Теми: СШАвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими

США передають Україні новий пакет допомоги на $125 млн

Коляденко вийшла в фінал турніру з боротьби і гарантувала Україні ще одну медаль Олімпіади-2024

Канада покарала сина Лукашенка

БЕБ вилучило майже 5 мільйонів євро у постачальника продуктів для Міноборони

Комітет ВР з питань здоров’я нації підтримав законопроєкт про цивільні партнерства

Усі новини...
США
Трамп каже, що домовився про дебати з Гарріс на Fox News
США відправлять авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і військові кораблі на Близький Схід
Партія демократів у США формально обрала Гарріс кандидаткою у президенти
Останні новини
01:19
Кіпр екстрадував до США росіянина, звинуваченого в експорті військової мікроелектроніки 
00:09
доповненоРосійська влада ввела режим контртерористичної операції у Брянській та Бєлгородській областях
23:50
Новини економіки 9 серпня: зекономлені 3 млрд на дронах, по "Охматдиту" не бачать криміналу
23:45
Макс Кідрук: Моє завдання як автора – зобразити якомога похмуріше і водночас якомога реалістичніше майбутнє
23:37
Ракету Х-101, яка вдарила по "Охматдиту", росіяни виготовили незадовго до атаки – розслідувачі
23:17
Чому американці допомагають Україні, і як на це впливають мова, скандали і корупція: інтерв'ю
23:15
оновленоРосіяни обстріляли Херсонщину, постраждали двоє людей
23:08
Генштаб: Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку
22:59
Росія розповіла Вучичу про підготовку "масових заворушень і перевороту" в Сербії
22:29
відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими
Усі новини...
Реклама:
Реклама: