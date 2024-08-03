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Окупанти, імовірно, відрізали українському полоненому голову та кінцівки – омбудсмен

Катерина ТищенкоСубота, 3 серпня 2024, 18:58
Окупанти, імовірно, відрізали українському полоненому голову та кінцівки – омбудсмен
Дмитро Лубінець, фото Getty Images

Омбудсмен Дмитро Лубінець терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, а також українських правоохоронних органів через появу в мережі фото, ймовірно, зі скаліченим і вбитим окупантами українським полоненим.

Джерело: Лубінець у Telegram

Пряма мова: "У мережі з’явилося фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки.

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Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів! Зазначу, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству".

Деталі: Лубінець терміново звернувся до МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони країни-терориста, а також до українських правоохоронних органів, щоб вони перевірили особу вбитого полоненого та факт цього злочину.

Омбудсмен нагадав, що військовополонені перебувають у руках ворожої держави, і саме вона відповідає за поводження з ними, тобто відповідальність за вбивство та каліцтво лежить не тільки на російських солдатах, але на самій РФ.

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Він також висловив думку, що, розповсюджуючи подібні фото та відео соціальними мережами й вчиняючи такі дії, Росія хоче залякати українців: як цивільних, так і військових.

Теми: полоненівбивствоомбудсмен
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