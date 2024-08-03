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Зеленський: Війну треба закінчити на українських умовах, Формулу миру можливо реалізувати

Катерина ТищенкоСубота, 3 серпня 2024, 20:07
Зеленський: Війну треба закінчити на українських умовах, Формулу миру можливо реалізувати
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує на необхідності завершити війну на українських умовах та вважає можливим реалізувати пункти Формули миру.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський подякував українським воїнам за удари по російських аеродромах, нафтопереробці та логістиці. Він розповів, що в суботу заслухав доповідь з цього приводу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Він наголосив, що Україні необхідно отримати дозвіл партнерів завдавати далекобійних ударів по Росії.

Пряма мова: "Там, де окупант є, там, звідки Росія завдає ударів по Україні, звідки запускає ракети, "Шахеди", бомби. Нам потрібне це рішення, щоб ми могли діяти всією зброєю, яка може бути ефективною.

Ми маємо захистити життя наших людей і завершити війну на українських умовах. І кожен удар, який влучно відповідає Росії на її авіабомби, який знищує російську логістику і бази, який ускладнює окупанту перебування на нашій землі, – кожен такий удар наближає справедливе закінчення війни".

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Більше деталей: Зеленський також подякував партнерам, які продовжують тиснути санкціями на Росію та країни, які їй допомагають у війні. Він наголосив, що санкції мають працювати і посилюватись так, щоб РФ не могла їх обходити.

Пряма мова: "Що складніше буде Москві підтримувати своє військове виробництво і забезпечувати армію, то більше це буде реально змушувати Росію до миру.

І пункти нашої Формули миру саме тому абсолютно можливо реалізувати, що світова більшість тисне на Росію, не підтримує її військову активність і реально хоче повернути стабільність міжнародним відносинам. Санкції цьому сприяють, і справжній мир буде. Буде, якщо не проявляти слабкості й дотримуватись курсу на справедливість".

Теми: Зеленськийформула мирувійна
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