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Гарріс відмовилась від дебатів із Трампом на Fox News: прийде на ABC News

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоСубота, 3 серпня 2024, 20:40
Гарріс відмовилась від дебатів із Трампом на Fox News: прийде на ABC News
Камала Гарріс, фото Getty Images

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка стане кандидаткою в президенти від Демократичної партії, не погодилася на пропозицію кандидата від республіканців Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News.

Джерело: директор з комунікацій кампанії Гарріс Майкл Тайлер, якого цитує CBS News, пише "Європейська правда"

Деталі: Раніше в суботу кампанія Гарріс заявила, що "Дональд Трамп тікає наляканий", сподіваючись, що Fox News "врятує його" від дебатів, про які він вже домовився з ABC News.

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"Йому потрібно припинити грати в ігри і з'явитися на дебати, на які він вже погодився, 10 вересня", – заявив Тайлер.

Він додав, що віцепрезидентка Гарріс у будь-якому разі буде присутня в ефірі ABC News, "щоб скористатися можливістю поспілкуватися з національною аудиторією в прайм-тайм".

Тайлер сказав, що кампанія відкрита для обговорення подальших дебатів, але тільки після того, як відбудуться дебати, на які обидві кампанії вже погодилися.

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"Містер "Будь-коли, будь-де, у будь-якому місці" не повинен мати з цим жодних проблем, якщо тільки він не надто боїться з'явитися 10-го числа", – додав представник штабу Гарріс.

Що передувало: Трамп заявив у п'ятницю, що погодився на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс 4 вересня на заході, який модеруватиме телеканал Fox News. 

2 серпня віцепрезидентка США Камала Гарріс залучила достатню кількість голосів від делегатів Демократичної партії, аби отримати номінацію на президентські вибори. Остаточні результати голосування делегатів Демпартії стануть відомі в ніч проти вівторка, 6 серпня, за Києвом. 

Наступного тижня Гарріс проведе передвиборчі заходи у ключових штатах разом зі своїм кандидатом у віцепрезиденти, імені якого поки не назвали.

Теми: СШАвибори
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