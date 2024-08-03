В Одесі біля ТЦК сталася бійка: там кажуть, що не давали чоловіку піти з території

В Одесі біля Приморського районного ТЦК та СП у суботу сталася бійка, в обласному ТЦК заявили, що співробітники перешкоджали незаконному залишенню території військовозобов’язаним.

Джерело: Одеський обласний ТЦК та СП

Дослівно: "3 серпня 2024 року на вулиці Пироговська, в місті Одеса відбувся інцидент, пов’язаний з незаконним проникненням на територію Приморського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки невідомих осіб.

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Встановлено, що під час заїзду транспортного засобу на територію центру, ці особи незаконно вивели з території військовозобов’язаного громадянина, який перебував на території центру для уточнення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії".

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Деталі: У ТЦК запевнили, що працівники територіального центру та військовослужбовці роти охорони "діяли у суворій відповідності до чинного законодавства, перешкоджаючи незаконному залишенню території військовозобов’язаним".