Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

В Одесі біля ТЦК сталася бійка: там кажуть, що не давали чоловіку піти з території

Катерина ТищенкоСубота, 3 серпня 2024, 22:15
В Одесі біля ТЦК сталася бійка: там кажуть, що не давали чоловіку піти з території
бійка біля ТЦК в Одесі, скріншот: Думська

В Одесі біля Приморського районного ТЦК та СП у суботу сталася бійка, в обласному ТЦК заявили, що співробітники перешкоджали незаконному залишенню території військовозобов’язаним.

Джерело: Одеський обласний ТЦК та СП

Дослівно: "3 серпня 2024 року на вулиці Пироговська, в місті Одеса відбувся інцидент, пов’язаний з незаконним проникненням на територію Приморського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки невідомих осіб.

Реклама:

Встановлено, що під час заїзду транспортного засобу на територію центру, ці особи незаконно вивели з території військовозобов’язаного громадянина, який перебував на території центру для уточнення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: У ТЦК запевнили, що працівники територіального центру та військовослужбовці роти охорони "діяли у суворій відповідності до чинного законодавства, перешкоджаючи незаконному залишенню території військовозобов’язаним".

Теми: ОдесаТЦКмобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими

США передають Україні новий пакет допомоги на $125 млн

Коляденко вийшла в фінал турніру з боротьби і гарантувала Україні ще одну медаль Олімпіади-2024

Канада покарала сина Лукашенка

БЕБ вилучило майже 5 мільйонів євро у постачальника продуктів для Міноборони

Комітет ВР з питань здоров’я нації підтримав законопроєкт про цивільні партнерства

Усі новини...
Одеса
В Одесі та на Вінниччині пролунали вибухи
В Одесі чоловік з жінкою побили патрульну під час вручення повістки, їх затримали
Доставляли їжу і палили авто військових ЗСУ: в Одесі затримали групу агентів РФ
Останні новини
01:19
Кіпр екстрадував до США росіянина, звинуваченого в експорті військової мікроелектроніки 
00:09
доповненоРосійська влада ввела режим контртерористичної операції у Брянській та Бєлгородській областях
23:50
Новини економіки 9 серпня: зекономлені 3 млрд на дронах, по "Охматдиту" не бачать криміналу
23:45
Макс Кідрук: Моє завдання як автора – зобразити якомога похмуріше і водночас якомога реалістичніше майбутнє
23:37
Ракету Х-101, яка вдарила по "Охматдиту", росіяни виготовили незадовго до атаки – розслідувачі
23:17
Чому американці допомагають Україні, і як на це впливають мова, скандали і корупція: інтерв'ю
23:15
оновленоРосіяни обстріляли Херсонщину, постраждали двоє людей
23:08
Генштаб: Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку
22:59
Росія розповіла Вучичу про підготовку "масових заворушень і перевороту" в Сербії
22:29
відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими
Усі новини...
Реклама:
Реклама: