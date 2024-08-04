Росіяни атакували Україну ударними безпілотниками, були й ракети

У суботу ввечері російські війська застосували по території України крилаті ракети та ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Суспільне, голова Полтавської ОВА Філіп Пронін

Деталі: О 23:10 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Харківщини з Бєлгородської області, безпілотники рухаються на південь.

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О 23:11 з'явилася інформація про крилату ракету в Сумській області, напрям руху Прилуки.

Згодом Повітряні сили повідомили про ще одну крилату ракету на півдні Сумщини, напрям руху на Полтавщину (орієнтовно Миргород). Перша крилата ракета змінила напрямок також у напрямку Миргорода.

О 23:18 Повітряні сили попередили про БпЛА на межі Харківської та Полтавської областей, напрямок південний.

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ЗМІ та соцмережі повідомляли про вибухи в Миргородському районі.

О 23:38 Повітряні сили повідомили, що БпЛА з Харківщини заходять у Дніпропетровську область, напрям руху Дніпро.

Станом на 23:49 зафіксовано декілька нових груп ударних ворожих БпЛА з півдня у Херсонській області, вектор руху північний схід.

Водночас БпЛА у Дніпропетровській області змінили вектор руху в напрямку Павлограда.

Пізніше голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що росіяни атакували Полтавщину, в області працювала ППО.

"У Миргородському районі могли чути звуки вибухів. За попередньою інформацією, влучань у цивільну інфраструктуру та постраждалих немає", - написав він.

Дослівно Повітряні сили о 00:05 4 серпня: "БпЛА на Херсонщині змінили напрямок руху у бік Миколаєва".

00:18: "БпЛА з Дніпропетровщини заходять на Запоріжжя, вектор руху на південь".

00:32: "БпЛА на заході та сході Миколаївської області, рухаються у напрямку Кіровоградщини".

00:59: "БпЛА в Компаніївському районі, Кіровоградщини, напрямок на Кропивницький".

1:00: "БпЛА на півночі Миколаївщини, вектор руху на північ".

1:10: "Ударний БпЛА наближається до Кропивницького з південного-заходу".

Оновлено: О 1:38 Повітряні сили оголосили відбій загрози ударних БпЛА по областях.