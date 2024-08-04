Ворог просунувся у Часовому Яру – DeepState
Неділя, 4 серпня 2024, 00:28
Аналітики DeepState оновили карту, зазначивши, що росіяни просунулися в Часовому Яру на Донеччині.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Ворог просунувся у Часовому Яру. Тривають бої біля Новоселівки Першої та у Залізному".
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Що передувало: У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Краматорському напрямку противник здійснив вісім наступальних дій поблизу Васюківки, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили чотири атаки, ще чотири – продовжуються.