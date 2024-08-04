Росіяни атакували Сумщину КАБ, скидали міни

руйнування на Сумщині через ворожі обстріли, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 37 обстрілів Сумської області, запускали КАБ, скидали міни.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 126 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".

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Деталі: На Новослобідську громаду росіяни скинули міну. Також атакували FPV-дронами.

Краснопільську громаду також атакували FPV-дронами з території РФ.

У Білопільській громаді зафіксували атаку FPV-дронами, скидання з БПЛА вибухового пристрою, артобстріл – 17 вибухів.

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По Дружбівській громаді ворог бив з артилерії, 5 вибухів.

По Хотінській громаді здійснив обстріли з артилерії та мінометів, атакував FPV-дронами – 19 вибухів.

По Шалигинській громаді були артилерійські обстріли, 10 вибухів.

По Миропільській громаді ворог завдав авіаудар – зафіксовані пуски КАБ, а також обстріл з мінометів. Загалом – 11 вибухів.

В Юнаківській громаді зафіксували авіаудар – пуски КАБ, танковий обстріл – 5 вибухів.

По Зноб-Новгородській громаді росіяни вдарили з артилерії, 14 вибухів.

На Великописарівську громаду ворог скинув 7 мін. Також атакував FPV-дронами.

По Середино-Будській громаді з території РФ також була атака FPV-дронами, обстріл з РСЗВ, артобстріл – 17 вибухів.

На Есманьську громаду росіяни скинули 13 мін. Також зафіксована атака FPV-дронами.