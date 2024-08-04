Росіяни атакували Сумщину КАБ, скидали міни
Протягом минулого дня росіяни здійснили 37 обстрілів Сумської області, запускали КАБ, скидали міни.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 126 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".
Деталі: На Новослобідську громаду росіяни скинули міну. Також атакували FPV-дронами.
Краснопільську громаду також атакували FPV-дронами з території РФ.
У Білопільській громаді зафіксували атаку FPV-дронами, скидання з БПЛА вибухового пристрою, артобстріл – 17 вибухів.
По Дружбівській громаді ворог бив з артилерії, 5 вибухів.
По Хотінській громаді здійснив обстріли з артилерії та мінометів, атакував FPV-дронами – 19 вибухів.
По Шалигинській громаді були артилерійські обстріли, 10 вибухів.
По Миропільській громаді ворог завдав авіаудар – зафіксовані пуски КАБ, а також обстріл з мінометів. Загалом – 11 вибухів.
В Юнаківській громаді зафіксували авіаудар – пуски КАБ, танковий обстріл – 5 вибухів.
По Зноб-Новгородській громаді росіяни вдарили з артилерії, 14 вибухів.
На Великописарівську громаду ворог скинув 7 мін. Також атакував FPV-дронами.
По Середино-Будській громаді з території РФ також була атака FPV-дронами, обстріл з РСЗВ, артобстріл – 17 вибухів.
На Есманьську громаду росіяни скинули 13 мін. Також зафіксована атака FPV-дронами.