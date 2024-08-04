Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Росіяни атакували Сумщину КАБ, скидали міни

Ольга Глущенко Неділя, 4 серпня 2024, 01:58
Росіяни атакували Сумщину КАБ, скидали міни
руйнування на Сумщині через ворожі обстріли, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 37 обстрілів Сумської області, запускали КАБ, скидали міни.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 126 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".

Реклама:

Деталі: На Новослобідську громаду росіяни скинули міну. Також атакували FPV-дронами.

Краснопільську громаду також атакували FPV-дронами з території РФ.

У Білопільській громаді зафіксували атаку FPV-дронами, скидання з БПЛА вибухового пристрою, артобстріл – 17 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

По Дружбівській громаді ворог бив з артилерії, 5 вибухів.

По Хотінській громаді здійснив обстріли з артилерії та мінометів, атакував FPV-дронами – 19 вибухів.

По Шалигинській громаді були артилерійські обстріли, 10 вибухів.

По Миропільській громаді ворог завдав авіаудар – зафіксовані пуски КАБ, а також обстріл з мінометів. Загалом – 11 вибухів.

В Юнаківській громаді зафіксували авіаудар – пуски КАБ, танковий обстріл – 5 вибухів.

По Зноб-Новгородській громаді росіяни вдарили з артилерії, 14 вибухів.

На Великописарівську громаду ворог скинув 7 мін. Також атакував FPV-дронами.

По Середино-Будській громаді з території РФ також була атака FPV-дронами, обстріл з РСЗВ, артобстріл – 17 вибухів.

На Есманьську громаду росіяни скинули 13 мін. Також зафіксована атака FPV-дронами.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими

США передають Україні новий пакет допомоги на $125 млн

Коляденко вийшла в фінал турніру з боротьби і гарантувала Україні ще одну медаль Олімпіади-2024

Канада покарала сина Лукашенка

БЕБ вилучило майже 5 мільйонів євро у постачальника продуктів для Міноборони

Комітет ВР з питань здоров’я нації підтримав законопроєкт про цивільні партнерства

Усі новини...
Сумська область
Через російські обстріли Сумщини постраждав чоловік
Ворог атакував 10 громад Сумщини, в одній з них є загиблий і 13 поранених
У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю і з боку Сумщини
Останні новини
01:19
Кіпр екстрадував до США росіянина, звинуваченого в експорті військової мікроелектроніки 
00:09
доповненоРосійська влада ввела режим контртерористичної операції у Брянській та Бєлгородській областях
23:50
Новини економіки 9 серпня: зекономлені 3 млрд на дронах, по "Охматдиту" не бачать криміналу
23:45
Макс Кідрук: Моє завдання як автора – зобразити якомога похмуріше і водночас якомога реалістичніше майбутнє
23:37
Ракету Х-101, яка вдарила по "Охматдиту", росіяни виготовили незадовго до атаки – розслідувачі
23:17
Чому американці допомагають Україні, і як на це впливають мова, скандали і корупція: інтерв'ю
23:15
оновленоРосіяни обстріляли Херсонщину, постраждали двоє людей
23:08
Генштаб: Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку
22:59
Росія розповіла Вучичу про підготовку "масових заворушень і перевороту" в Сербії
22:29
відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими
Усі новини...
Реклама:
Реклама: