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Росія атакувала ракетами і БпЛА, захисники збили 5 із п’яти запущених "Шахедів"

Ольга Глущенко Неділя, 4 серпня 2024, 07:14
Росія атакувала ракетами і БпЛА, захисники збили 5 із п’яти запущених Шахедів
ілюстрація Повітряних сил

Вночі росіяни атакували Україну чотирма ракетами і 5 ударними безпілотниками, сили ППО збили усі п’ять ворожих дронів.

Джерело: командувач Повітряних Сил Микола Олещук

Пряма мова: "У ніч на 4 серпня 2024 року ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської обл. – по Полтавщині та 5-ма ударними БпЛА "Shahed", район пусків Приморсько-Ахтарськ – РФ".

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Деталі: Олещук зазначив, що сили і засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збили п’ять БпЛА "Shahed-131/136" у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Теми: Повітряні сили ЗСУШахедППО
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