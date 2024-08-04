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РФ втратила ще 1150 солдатів, 5 танків і 59 артсистем

Ольга Глущенко Неділя, 4 серпня 2024, 07:50
РФ втратила ще 1150 солдатів, 5 танків і 59 артсистем
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

За минулу добу у війні проти України Росія втратила 1150 солдатів, 5 танків і 59 артсистем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу / personnel ‒ близько 582910 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 8411 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16255 (+17) од,
  • артилерійських систем – 16276 (+59) од,
  • РСЗВ – 1138 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 911 (+3) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13103 (+41) од,
  • крилатих ракет ‒ 2412 (+2) од,
  • кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22006 (+80) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2734 (+11) од.

Теми: війнавтрати у війніРосія
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