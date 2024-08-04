РФ втратила ще 1150 солдатів, 5 танків і 59 артсистем
Неділя, 4 серпня 2024, 07:50
За минулу добу у війні проти України Росія втратила 1150 солдатів, 5 танків і 59 артсистем.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.24 орієнтовно склали:
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- особового складу / personnel ‒ близько 582910 (+1150) осіб,
- танків ‒ 8411 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16255 (+17) од,
- артилерійських систем – 16276 (+59) од,
- РСЗВ – 1138 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 911 (+3) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 13103 (+41) од,
- крилатих ракет ‒ 2412 (+2) од,
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22006 (+80) од,
- спеціальної техніки ‒ 2734 (+11) од.