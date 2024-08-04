Під вогнем інфраструктура, багатоповерхівки та магазин: Росія поранила 15 цивільних на Херсонщині

За добу в Херсонській області через російську агресію поранені 15 людей, з них одна дитина.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 4 багатоповерхівки та 11 приватних будинків.Також пошкоджено газопровід, господарська споруда, автобус, приватні автомобілі та автівка "швидкої".

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У суботу під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Зимівник, Приозерне, Антонівка, Садове, Зеленівка, Придніпровське, Білозерка, Дніпровське, Станіслав, Берислав, Львове, Білогірка, Михайлівка, Добрянка, Одрадокам'янка, Високопілля та місто Херсон.