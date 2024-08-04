ПС вже знищили понад 8000 цілей: Олещук показав, чим б’ють окупантів

У День Повітряних сил командувач генерал-лейтенант Микола Олещук оприлюднив дані за час великої війни – знищено сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників.

Джерело: Олещук, президент Володимир Зеленський у соцмережах

Пряма мова Олещука: "Битва за небо триває. Цілодобово ворог атакує нас бомбами та ракетами, проводить повітряну розвідку, щоночі б’є ударними безпілотниками. Повітряні Сили, пліч-о-пліч з протиповітряною обороною усіх Сил оборони України, відбивають удари. Наскільки це можливо, знищують засоби повітряного нападу противника, б’ють ворога з повітря, тримають оборону на землі.

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За два з половиною роки Повітряні Сили знищили понад 8000 повітряних цілей ворога: сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників. Українські пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість – на бойове застосування авіаційних засобів ураження.

Якісно та уміло застосовуючи сучасне західне озброєння, воїни Повітряних Сил проявили неабияку мужність, героїзм, професіоналізм та винахідливість".

Деталі: Олещук додав, що від початку повномасштабного вторгнення 4475 військовослужбовців Повітряних сил відзначені державними нагородами, 47 з них стали Героями України, 25 посмертно.

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Президент також привітав захисників неба та подякував їм за влучність.

Пряма мова Зеленського: "Від перших днів цієї війни Україна протистоїть російським ударам з повітря. І наші воїни вже знищили тисячі російських ракет та дронів, сотні російських бойових літаків та гелікоптерів.

Це значні результати. І ми робимо все, щоб українські Повітряні сили змогли ще більше. Точно зможуть!".