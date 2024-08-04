Росіяни пошкодили залізницю на Полтавщині: потяги затримуються

Уночі внаслідок російського обстрілу на Полтавщині пошкоджено залізничну інфраструктуру, через що низка поїздів Харківського напрямку змінила маршрути, тому вони слідують із суттєвими затримками.

Джерело: "Укрзалізниця"

Деталі: За даними відомства, було пошкоджено колії, контактну мережу, опори тощо.

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Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними теплотягами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання.

Жертв та постраждалих немає.

Залізничники рекомендують перевіряти графіки потягів на сайті УЗ.