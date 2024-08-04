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Трамп кинувся ображати Гарріс, яка не хоче дебатів на Fox News

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 4 серпня 2024, 09:48
Трамп кинувся ображати Гарріс, яка не хоче дебатів на Fox News
Камала Гарріс, фото Getty Images

Кандидат у президенти США Дональд Трамп накинувся з образами на віцепрезидентку Камалу Гарріс після того, як представники її штабу заявили про незгоду з пропозицією провести дебати, які модеруватиме телеканал Fox News.

Джерело: Politico, "Європейська правда"

Деталі: У низці постів у соціальній мережі Truth Social Трамп заявив, що у Гарріс "низький IQ", що в неї бракує "розумових здібностей" для дебатів із ним, а також назвав її "тупою".

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"Я побачу її (Гарріс – ред.) 4 вересня або не побачу взагалі", – написав колишній президент.

Трамп повторив цю заяву на своєму мітингу в суботу ввечері в Джорджії, сказавши присутнім: "Ми зробимо це з Fox, якщо вона з'явиться. Я не думаю, що вона з'явиться", – додав він, заявивши, що віцепрезидентка "може читати телесуфлер, але не може говорити експромтом".

Трамп заявив у п'ятницю, що погодився на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс 4 вересня на заході, який модеруватиме телеканал Fox News. 

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Однак у штабі Гарріс заявили, що не погодяться на цю пропозицію, наполягаючи на проведенні дебатів на каналі ABC News 10 вересня, як було погоджено раніше.

Теми: ТрампСШАвибори
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