Росіяни пошкодили два об’єкти критичної інфраструктури на Сумщині
Неділя, 4 серпня 2024, 10:16
Російські загарбники атакували дронами та артилерією Сумську область, є пошкодження двох об’єктів критичної інфраструктури.
Джерело: ОК "Північ"
Деталі: Зокрема, по Миропіллю працював міномет та КАБ, зруйновано дві будівлі, пошкоджено трактори, мікроавтобуси та легковий автомобіль.
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У населеному пункті Манухівка зафіксували 2 вибухи, ймовірно з ФПВ-дрона.
В результаті обстрілу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та будівлю пошти.
Також у Дружбі Шосткинського району фіксували атаку зі ствольної артилерії, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
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Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.