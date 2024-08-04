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Росіяни пошкодили два об’єкти критичної інфраструктури на Сумщині

Роман ПетренкоНеділя, 4 серпня 2024, 10:16
Росіяни пошкодили два об’єкти критичної інфраструктури на Сумщині
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Російські загарбники атакували дронами та артилерією Сумську область, є пошкодження двох об’єктів критичної інфраструктури.

Джерело: ОК "Північ"

Деталі: Зокрема, по Миропіллю працював міномет та КАБ, зруйновано дві будівлі, пошкоджено трактори, мікроавтобуси та легковий автомобіль.

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У населеному пункті Манухівка зафіксували 2 вибухи, ймовірно з ФПВ-дрона.

В результаті обстрілу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та будівлю пошти.

Також у Дружбі Шосткинського району фіксували атаку зі ствольної артилерії, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

ВІДЕО ДНЯ

Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Теми: Сумська областьобстріл
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