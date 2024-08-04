Hа Харківщині на боці росіян воюють громадяни Єгипту – ОТУ
Неділя, 4 серпня 2024, 12:44
До ведення бойових дій на Харківському напрямку Росія залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту, повідомили військові.
Джерело: ОТУ "Харків"
Дослівно: "У Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою БпЛА, проводить переміщення особового складу.
Реклама:
Відмічено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста.
До ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту".
Деталі: Переміщення особового складу росіяни здійснили в районі населеного пункту Глибоке, а в районі Лозової Рудки (РФ) провели евакуацію власних безповоротних втрат.
ВІДЕО ДНЯ