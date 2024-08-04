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Hа Харківщині на боці росіян воюють громадяни Єгипту – ОТУ

Роман ПетренкоНеділя, 4 серпня 2024, 12:44
Hа Харківщині на боці росіян воюють громадяни Єгипту – ОТУ
окупанти, фото: ТАСС

До ведення бойових дій на Харківському напрямку Росія залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту, повідомили військові.

Джерело: ОТУ "Харків"

Дослівно: "У Вовчанську ворог активізував повітряну розвідку за допомогою БпЛА, проводить переміщення особового складу.

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Відмічено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії у північній частині міста.

До ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту".

Деталі: Переміщення особового складу росіяни здійснили в районі населеного пункту Глибоке, а в районі Лозової Рудки (РФ) провели евакуацію власних безповоротних втрат.

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Теми: Харківська областьЗбройні сили
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