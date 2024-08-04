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У Ковелі мітингували через затримання громадян. ТЦК впевнений у причетності російських спецслужб

Роман ПетренкоНеділя, 4 серпня 2024, 14:19
У Ковелі мітингували через затримання громадян. ТЦК впевнений у причетності російських спецслужб
скриншот

У Ковелі Волинської області відбувся мітинг перед будівлею ТЦК після затримання кількох молодих хлопців, у якому військові помітили роботу російських спецслужб та ботоферми.

Джерело: Волинський обласний ТЦК та СП

Деталі: ТЦК наголосив, що затриманням трьох громадян займалася поліція, а також нагадав, що чоловіки від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ.

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У затриманих його не було, і військові хотіли провести цю перевірку в будівлі РТЦК.

Дослівно ТЦК: "Через відсутність військово-облікових документів у трьох чоловіків, їх запрошено до Ковельського РТЦК та СП для перевірки їхнього відношення до військової служби, притягнення до адміністративної відповідальності тощо...

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... Однак, дехто з громадян трактують закони, як вони вважають за потрібне. Заклики до бунту, що розповсюдились вчора соціальними мережами Ковельської територіальної громади та Волинської області були помічені ворожими пропагандистськими каналами, які вдало використали це у своїх цілях.

Проаналізовані факти та обставини випадку, який мав місце у м. Ковель 3 серпня засвідчує, що конфлікт підтримувався та спрямовувався у "необхідному руслі" російськими спецслужбами через відповідні "інформаційні системи". На це вказують наступні методи їх роботи – емоційні гойдалки, маніпуляції свідомістю громадян, підбурювання до непокори тощо.

 
скриншот ТЦК

Сотні ботів, активність яких була виявлена в соціальних мережах свідчить про те, що ворожа пропаганда буде використовувати кожне ваше слово, заклик, дію до дестабілізації обстановки в Україні вашими ж руками. Тільки біда в тому, що вони віртуальні, а люди, які вчора чинили спротив і перешкоджали законним діям влади – реальні (тож і відповідальність буде реальна, а не віртуальна)".

Більше деталей: ТЦК називає ситуацію повністю спровокованою з метою дискредитації влади та протидії заходам мобілізації.

Дослівно ТЦК: "Вчора, ви знецінили справжню сутність гасла "Героям Слава!", яке вигукували та аплодували "ухилянту", який не зробив нічого заради перемоги України над загарбником, а Герой України, Олександр Мацієвський, знав справжню ціну цим словам, за що був цинічно розстріляний ворогом.

Після таких ваших дій, ви ще впевнені, що стоїте саме на тих національних позиціях, що і сотні тисяч співвітчизників, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами Батьківщину?".

Теми: Волинська областьТЦКмобілізація
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