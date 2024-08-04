У Німеччині хочуть посилити кордон з Угорщиною через спрощення в’їзду для росіян

Міністр внутрішніх справ німецької землі Бранденбург Міхаель Штюбген закликає до посилення прикордонного контролю на всіх кордонах ЄС з Угорщиною через рішення Будапешта про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.

Джерело: T-online, "Європейська правда"

Деталі: Посадовець нагадав, що європейські договори дозволяють здійснювати прикордонний контроль у виняткових ситуаціях.

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"Так само, як ми робимо з Польщею і Чехією, такі країни, як Австрія, Хорватія, Словаччина і Румунія, повинні були б робити те ж саме. Неприйнятно, щоб країна ЄС дозволяла росіянам в'їжджати в країну фактично безконтрольно", – зазначив він.

Своєю чергою глава МВС Німеччини Ненсі Фезер у цьому контексті сказала, що ризик російського шпигунства і саботажу є високим і став ще більш гострим з початком війни Росії проти України.

"Тому всі партнери ЄС повинні активізувати свої зусилля щодо захисту від російського шпигунства і саботажу і не повинні створювати потенційних лазівок", – підкреслила вона.

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Імміграційна програма дозволяє громадянам цих країн подавати заявки на так звані "національні карти", щоб мати можливість працювати в Угорщині. Раніше такі карти були доступні лише громадянам України та Сербії.

Найбільша група Європарламенту, Європейська народна партія, цього тижня поскаржилася, що послаблення правил може створити "серйозні лазівки для шпигунської діяльності".

Литва звернулася до Європейської комісії у зв'язку з рішенням Угорщини полегшити режим в'їзду для громадян Росії та Білорусі.

У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив балтійські держави у пропагандистській кампанії проти Будапешта.

На думку литовського МЗС, у країн-членів ЄС є ще невикористані способи зупинити в'їзд російських громадян до Шенгенської зони, навіть якщо Будапешт лібералізує для них доступ до віз.