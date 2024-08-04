Із чотирьох громад Донеччини примусово евакуюють понад 700 дітей
На Донеччині влада прийняла рішення про примусову евакуацію 744 дітей та їхніх родин із чотирьох громад, для цього використають броньовані автомобілі.
Джерело: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram
Деталі: Голова ОДА провів засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області, головною темою якого була безпекова ситуація у Гродівській та Новогродівській громадах.
Пряма мова: "Ворог щодня авіабомбами нищить міста та села цих громад, тому прийняли рішення евакуювати дітей у примусовий спосіб з їх батьками або іншими законними представниками з Новогродівки та сіл Маринівка, Михайлівка, Лісівка, а також з сіл Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка та селища Новоекономічне Гродівської ТГ, Полтавки Іллінівської ТГ.
За клопотанням керівника Курахівської ВА прийняли рішення про евакуацію дитини з села Острівське.
Всього з чотирьох громад маємо евакуювати до більш безпечних регіонів України 744 дитини з їх родинами".
Більше деталей: Філашкін повідомив, що дав доручення залучити до процесу евакуації дітей виключно броньовані автомобілі, адже на території цих громад ворог активно застосовує FPV дрони.