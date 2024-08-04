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В окупованому Луганську заявили про ракетну атаку, голова ОВА назвав ціль

Катерина ТищенкоНеділя, 4 серпня 2024, 18:09
В окупованому Луганську заявили про ракетну атаку, голова ОВА назвав ціль
наслідки удару по Луганську, фото: Артем Лисогор у Telegram

Окупаційна влада Луганська заявила про удари по місту, голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив про пожежу на майданчиках машинобудівного заводу, де окупанти ремонтують та зберігають військову техніку.

Джерело: ватажок луганської окупаційної "влади" Леонід Пасічник, голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, ТАСС

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Деталі: Російські ЗМІ та луганська окупаційна влада у неділю повідомили про вибухи в місті.

Ватажок окупаційної "влади" Луганщини Леонід Пасічник заявив про нібито "12 ракет західного виробництва", які Сили оборони України випустили по Луганську, з яких, "імовірно, вісім ракет ATACMS і чотири Storm Shadow".

Він стверджує, що "удари припали на складські приміщення, де знаходилися цистерни з паливом, і на приватний сектор".

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Разом з тим, голова Луганської ОВА Артем Лисогор заявив, що внаслідок ударів сталася пожежа на майданчиках машинобудівного заводу, де окупанти ремонтують та зберігають військову техніку.

Пряма мова Лисогора: "Сьогодні по обіді, як повідомляють окупаційні ЗМІ, в цьому місті пролунало 12 вибухів. Пишуть про незрозумілу окупантам "комбіновану бавовну". Розквітнути їй дозволила російська система ППО, яка збиває все тільки для телевізійних сюжетів та телеграм-каналів.

Коли доходить до справи, то у Луганську постійно щось трапляється. От зараз знову палає на майданчиках машинобудівного заводу. Зазвичай загарбники там ремонтують та зберігають військову техніку. Напевно, можна сказати, що ремонтували і зберігали".

Більше деталей: Російське державне агентство ТАСС також повідомляє, що потужні вибухи прогриміли в Донецьку та Макіївці.

"Як повідомили ТАСС в оперативних службах регіону, за попередніми даними, є задимлення в центрі Макіївки", – йдеться в повідомленні.

Теми: Луганськракетний ударвибух
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