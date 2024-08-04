В окупованому Луганську заявили про ракетну атаку, голова ОВА назвав ціль
Окупаційна влада Луганська заявила про удари по місту, голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив про пожежу на майданчиках машинобудівного заводу, де окупанти ремонтують та зберігають військову техніку.
Джерело: ватажок луганської окупаційної "влади" Леонід Пасічник, голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, ТАСС
Деталі: Російські ЗМІ та луганська окупаційна влада у неділю повідомили про вибухи в місті.
Ватажок окупаційної "влади" Луганщини Леонід Пасічник заявив про нібито "12 ракет західного виробництва", які Сили оборони України випустили по Луганську, з яких, "імовірно, вісім ракет ATACMS і чотири Storm Shadow".
Він стверджує, що "удари припали на складські приміщення, де знаходилися цистерни з паливом, і на приватний сектор".
Разом з тим, голова Луганської ОВА Артем Лисогор заявив, що внаслідок ударів сталася пожежа на майданчиках машинобудівного заводу, де окупанти ремонтують та зберігають військову техніку.
Пряма мова Лисогора: "Сьогодні по обіді, як повідомляють окупаційні ЗМІ, в цьому місті пролунало 12 вибухів. Пишуть про незрозумілу окупантам "комбіновану бавовну". Розквітнути їй дозволила російська система ППО, яка збиває все тільки для телевізійних сюжетів та телеграм-каналів.
Коли доходить до справи, то у Луганську постійно щось трапляється. От зараз знову палає на майданчиках машинобудівного заводу. Зазвичай загарбники там ремонтують та зберігають військову техніку. Напевно, можна сказати, що ремонтували і зберігали".
Більше деталей: Російське державне агентство ТАСС також повідомляє, що потужні вибухи прогриміли в Донецьку та Макіївці.
"Як повідомили ТАСС в оперативних службах регіону, за попередніми даними, є задимлення в центрі Макіївки", – йдеться в повідомленні.