Міноборони: Росіяни поширюють фейкові застосунки, схожі на "Резерв+"

Росіяни розповсюджують веб-застосунки, які імітують вигляд офіційного застосунку Міноборони "Резерв+", для збору персональних даних українців.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook

Пряма мова: "Ворог розповсюджує веб-застосунки, які мають виглядати як Резерв+, і планує поширювати їх серед українців для збору персональних даних. Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту.

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Просимо вас бути уважними та перевіряти джерела, на які переходите. Користуйтеся тільки офіційним сайтом Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua.

Не переходьте за посиланнями, що імітують назву reserveplus.mod.gov.ua і закінчуються на .top, .website, .org тощо.

При завантаженні застосунку обов’язково перевіряйте, що розробником є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY)".