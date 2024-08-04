Росіяни запустили ударні БпЛА з півночі й півдня

У неділю ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників з боку Сумщини та з південного напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 22:24 на Сумщині було оголошено загрозу ударних БпЛА.

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Після цього Повітряні сили повідомили про БпЛА в південній частині Сумщини, курсом на Полтавщину.

Повітряну тривогу оголошено на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині.

О 22:34 Повітряні сили попередили про БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс північний.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 23:01: БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину. БпЛА на Полтавщині, курсом на Кременчук. БпЛА в східній частині Дніпропетровщині, курсом на Харківщину.

Станом на 23:46: БпЛА в Сумській області, курс південно-західний.

БпЛА в західній частині Харківської області, курсом на Полтавщину.

БпЛА в західній частині Дніпропетровської області, курс південний.

БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

БпЛА в південній частині Кіровоградщини, курс північний.