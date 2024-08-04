Крім Покровського, росіяни активно наступають ще на двох напрямках – Генштаб

Найбільшу активність у неділю росіяни проявляють на Покровському напрямку, де зафіксовано 24 атаки, також по 15 разів вони атакували на Краматорському та Торецькому напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Від початку цієї доби відбулося 103 бойових зіткнення. Найбільш активно ворог наступає, як і в попередні дні, на Покровському напрямку. Окрім того, активні загарбники і на Краматорському та Торецькому напрямках.

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Російські загарбники завдали по території України 42 авіаудари, скинувши 56 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 515 дронів-камікадзе та здійснили 3400 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог 10 разів безуспішно атакував оборонні позиції українських воїнів неподалік Глибокого, Липців, Тихого та Вовчанська, де наразі триває ще одне боєзіткнення. За неділю агресор втратив 104 особи вбитими та пораненими, також знищено або значно пошкоджено дві бойових броньованих машини, шість артсистем, 10 автомобілів та п’ять одиниць спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку противник провів шість наступальних дій біля Петропавлівки, Кругляківки, Берестового та Стельмахівки. Чотири атаки – зупинено, дві – продовжуються.

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На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники сім разів штурмували позиції українців поблизу Невського, Тернів та Макіївки. Всі атаки відбито.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі жорстко зупинили сім атак у районах Спірного, Переїзного, Виїмки та Верхньокам’янського. Ворог зазнав втрат.

На Краматорському напрямку противник здійснив 15 наступальних дій поблизу Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Сили оборони відбили 11 атак, ще чотири – продовжуються у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни теж 15 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного. 12 боєзіткнень завершено, ще три – тривають.

На Покровському напрямку від початку цієї доби точилися 24 бої неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Желанне, Свиридонівка, Яснобродівка та Карлівка. Сили оборони відбили 19 атак, п’ять – ще продовжуються. Ворог концентрує свої зусилля у напрямку Желанного.

За попередніми даними, в неділю на цьому напрямку було знешкоджено 246 окупантів, 89 з них – безповоротно. Також знищено гаубицю Д-30, два БТРи, сім автомобілів, МТ-ЛБ та три одиниці спецтехніки. Крім цього, пошкоджено танк, чотири артсистеми, шість одиниць автотранспорту та один бронетранспортер.

На Курахівському напрямку ворог вісім разів безуспішно атакував українські позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку противник здійснив наступальні дії у бік Костянтинівки, Водяного і Роздольного. Триває бій.

На Оріхівському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Новоданилівки. Противник успіху не мав.

На Придніпровському напрямку два ворожих штурми на позиції українських підрозділів також не мали успіху.