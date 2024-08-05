Росіяни запускали ударні БпЛА з півночі й півдня
У неділю ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників з боку Сумщини та з південного напрямку.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 22:24 на Сумщині було оголошено загрозу ударних БпЛА.
Після цього Повітряні сили повідомили про БпЛА в південній частині Сумщини, курсом на Полтавщину.
Повітряну тривогу оголошено на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині.
О 22:34 Повітряні сили попередили про БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс північний.
Станом на 23:01: БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину. БпЛА на Полтавщині, курсом на Кременчук. БпЛА в східній частині Дніпропетровщині, курсом на Харківщину.
Станом на 23:46: БпЛА в Сумській області, курс південно-західний.
БпЛА в західній частині Харківської області, курсом на Полтавщину.
БпЛА в західній частині Дніпропетровської області, курс південний.
БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
БпЛА в південній частині Кіровоградщини, курс північний.
Дослівно Повітряні сили о 00:29 5 серпня: "БпЛА в західній частині Харківщини, курс південний.
БпЛА на Кіровоградщині, курс північний.
БпЛА в північній та східній частинах Миколаївщини, курс північни-західний.
БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс постійно змінюється".
1:33: "БпЛА в східній частині Миколаївщини, курс північно-західний.
БпЛА на межі Вінницької та Кіровоградської областей, курс північно-західний.
БпЛА на Кіровоградщині, курс північний.
БпЛА в Черкаській області, курсом на Київщину".
2:30: "БпЛА в північній частині Запорізької області, курс північний.
БпЛА з Херсонської області, курс північно-західний.
БпЛА північніше Миколаєва, курс північний.
БпЛА північніше Черкас, курс північний.
БпЛА в на межі Київської/Черкаської областей, курс східний".
3:39: "БпЛА на межі Вінницької та Кіровоградської областей, курс північно-західний.
БпЛА в південній частині Миколаївської області, курс на Очаків.
БпЛА в Білоцерківському районі Київської області, курс північно-західний.
БпЛА в східній частині Кіровоградської області, курс північний.
БпЛА в південній частині Полтавської області, курс північно-східний".
4:29: "БпЛА в західній частині Миколаївської області, курс північно-західний.
БпЛА на межі Полтавської та Харківської області, курс північно-східний.
БпЛА на межі Київської та Черкаської областей, курс східний.
БпЛА в східній частині Черкаської області, курс південний".
5:08: "БпЛА в південно-східній частині Вінницької області, курс північно-західний.
БпЛА на межі Черкаської/Київської областей, курс західний.
БпЛА південніше Кропивницького, курс північний".
5:59: "БпЛА курсом на Черкаси з південного напрямку".
6:21: "