Росіяни запускали ударні БпЛА з півночі й півдня

У неділю ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників з боку Сумщини та з південного напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 22:24 на Сумщині було оголошено загрозу ударних БпЛА.

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Після цього Повітряні сили повідомили про БпЛА в південній частині Сумщини, курсом на Полтавщину.

Повітряну тривогу оголошено на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині.

О 22:34 Повітряні сили попередили про БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс північний.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 23:01: БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину. БпЛА на Полтавщині, курсом на Кременчук. БпЛА в східній частині Дніпропетровщині, курсом на Харківщину.

Станом на 23:46: БпЛА в Сумській області, курс південно-західний.

БпЛА в західній частині Харківської області, курсом на Полтавщину.

БпЛА в західній частині Дніпропетровської області, курс південний.

БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

БпЛА в південній частині Кіровоградщини, курс північний.

Дослівно Повітряні сили о 00:29 5 серпня: "БпЛА в західній частині Харківщини, курс південний.

БпЛА на Кіровоградщині, курс північний.

БпЛА в північній та східній частинах Миколаївщини, курс північни-західний.

БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс постійно змінюється".

1:33: "БпЛА в східній частині Миколаївщини, курс північно-західний.

БпЛА на межі Вінницької та Кіровоградської областей, курс північно-західний.

БпЛА на Кіровоградщині, курс північний.

БпЛА в Черкаській області, курсом на Київщину".

2:30: "БпЛА в північній частині Запорізької області, курс північний.

БпЛА з Херсонської області, курс північно-західний.

БпЛА північніше Миколаєва, курс північний.

БпЛА північніше Черкас, курс північний.

БпЛА в на межі Київської/Черкаської областей, курс східний".

3:39: "БпЛА на межі Вінницької та Кіровоградської областей, курс північно-західний.

БпЛА в південній частині Миколаївської області, курс на Очаків.

БпЛА в Білоцерківському районі Київської області, курс північно-західний.

БпЛА в східній частині Кіровоградської області, курс північний.

БпЛА в південній частині Полтавської області, курс північно-східний".

4:29: "БпЛА в західній частині Миколаївської області, курс північно-західний.

БпЛА на межі Полтавської та Харківської області, курс північно-східний.

БпЛА на межі Київської та Черкаської областей, курс східний.

БпЛА в східній частині Черкаської області, курс південний".

5:08: "БпЛА в південно-східній частині Вінницької області, курс північно-західний.

БпЛА на межі Черкаської/Київської областей, курс західний.

БпЛА південніше Кропивницького, курс північний".

5:59: "БпЛА курсом на Черкаси з південного напрямку".

6:21: "БпЛА в Черкаському районі курсом на Київську область".

Оновлено: О 6:49 Повітряні сили оголосили відбій загрози ударних БпЛА.