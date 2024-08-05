DeepState: Сили оборони відійшли з урочища на Донеччині

Аналітики DeepState оновили карту вночі 5 серпня, зазначивши, що Сили оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 Бахмутського району Донецької області.

Джерело: карта Deepstate

Деталі: У коментарі до оновленої карти аналітики Deepstate зазначили, що ворог просунувся в Північному, Залізному, Желанному, Сергіївці, Іванівці, біля Лисичного та Желанного на Донеччині.

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Крім того, за даними Deepstate, Сили оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 Бахмутського району.