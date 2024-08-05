DeepState: Сили оборони відійшли з урочища на Донеччині
Понеділок, 5 серпня 2024, 00:28
Аналітики DeepState оновили карту вночі 5 серпня, зазначивши, що Сили оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 Бахмутського району Донецької області.
Джерело: карта Deepstate
Деталі: У коментарі до оновленої карти аналітики Deepstate зазначили, що ворог просунувся в Північному, Залізному, Желанному, Сергіївці, Іванівці, біля Лисичного та Желанного на Донеччині.
Реклама:
Крім того, за даними Deepstate, Сили оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 Бахмутського району.