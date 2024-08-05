На громаду Сумщини росіяни за день скинули 20 мін
Протягом минулого дня росіяни здійснили 13 обстрілів прикордоння Сумської області, на одну з громад скинули 20 мін.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Дружбівська громади".
"Есманьська громада: 20 мін скинули росіяни на територію громади".
Деталі: Великописарівську громаду з території РФ атакували FPV-дрони, також був гранатометний обстріл. Загалом – 4 вибухи.
По Дружбівській громаді ворог бив з артилерії, 4 вибухи.
По Краснопільській громаді був артилерійський обстріл, 2 вибухи.
У Білопільській громаді зафіксували атаку FPV-дронами, 1 вибух.
Хотінську громаду росіяни обстрілювали зі стрілецької зброї.
В Юнаківській громаді зафіксували мінометний обстріл, атаку FPV-дронами, артилерійський обстріл. Загалом – 8 вибухів.