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На громаду Сумщини росіяни за день скинули 20 мін

Ольга Глущенко Понеділок, 5 серпня 2024, 02:56
На громаду Сумщини росіяни за день скинули 20 мін
Обстріли, ілюстративне фото Getty Images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 13 обстрілів прикордоння Сумської області, на одну з громад скинули 20 мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Дружбівська громади".

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"Есманьська громада: 20 мін скинули росіяни на територію громади".

Деталі: Великописарівську громаду з території РФ атакували FPV-дрони, також був гранатометний обстріл. Загалом – 4 вибухи.

По Дружбівській громаді ворог бив з артилерії, 4 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

По Краснопільській громаді був артилерійський обстріл, 2 вибухи.

У Білопільській громаді зафіксували атаку FPV-дронами, 1 вибух.

Хотінську громаду росіяни обстрілювали зі стрілецької зброї.

В Юнаківській громаді зафіксували мінометний обстріл, атаку FPV-дронами, артилерійський обстріл. Загалом – 8 вибухів.

Теми: Сумська областьобстрілвибухвійна
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