У російському Волгограді вночі прогримів вибух: горіла підстанція – ЗМІ

ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ ASTRA

Жителі російського міста Волгограда чули вночі вибух, після чого на електропідстанції виникла пожежа.

Джерело: російський Telegram-канал Astra і волгоградське видання v1.ru

Деталі: Повідомляється, що горіла підстанція "Радянська".

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Фото з Telegram-каналу Astra

Ворошиловський район міста залишився без електрики: зникло світло в будинках, відключилися світлофори і вуличні ліхтарі.

Фото з Telegram-каналу Astra

Зазначається, що причини вибуху невідомі.