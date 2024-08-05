Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Сили ППО збили вночі над Україною всі 24 "Шахеди"

Станіслав ПогоріловПонеділок, 5 серпня 2024, 08:36
Сили ППО збили вночі над Україною всі 24 Шахеди
Фото: Повітряні сили

У ніч на 5 серпня російські війська атакували Україну 24-ма ударними БпЛА типу "Shahed", протиповітряна оборона всі їх знищила.

Джерело: Повітряні сили Вінницька ОВА, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Дослівно: "У ніч на 5 серпня 2024 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 24 ударні дрони".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що в результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневих групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил.

"Шахеди" було збито у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

За даними ОВА, зокрема, над Вінницькою областю було збито 4 "Шахеди", а над Дніпропетровською – 2.

Теми: ШахедППОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими

США передають Україні новий пакет допомоги на $125 млн

Коляденко вийшла в фінал турніру з боротьби і гарантувала Україні ще одну медаль Олімпіади-2024

Канада покарала сина Лукашенка

БЕБ вилучило майже 5 мільйонів євро у постачальника продуктів для Міноборони

Комітет ВР з питань здоров’я нації підтримав законопроєкт про цивільні партнерства

Усі новини...
Шахед
Росія атакувала ракетами і БпЛА, захисники збили 5 із п’яти запущених "Шахедів"
Уламки "Шахеда" поцілили в будинок російського опозиціонера на Київщині – джерела
Уночі Повітряні сили збили усі 7 "Шахедів", які атакували Україну
Останні новини
01:19
Кіпр екстрадував до США росіянина, звинуваченого в експорті військової мікроелектроніки 
00:09
доповненоРосійська влада ввела режим контртерористичної операції у Брянській та Бєлгородській областях
23:50
Новини економіки 9 серпня: зекономлені 3 млрд на дронах, по "Охматдиту" не бачать криміналу
23:45
Макс Кідрук: Моє завдання як автора – зобразити якомога похмуріше і водночас якомога реалістичніше майбутнє
23:37
Ракету Х-101, яка вдарила по "Охматдиту", росіяни виготовили незадовго до атаки – розслідувачі
23:17
Чому американці допомагають Україні, і як на це впливають мова, скандали і корупція: інтерв'ю
23:15
оновленоРосіяни обстріляли Херсонщину, постраждали двоє людей
23:08
Генштаб: Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку
22:59
Росія розповіла Вучичу про підготовку "масових заворушень і перевороту" в Сербії
22:29
відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими
Усі новини...
Реклама:
Реклама: