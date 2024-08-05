Сили ППО збили вночі над Україною всі 24 "Шахеди"

У ніч на 5 серпня російські війська атакували Україну 24-ма ударними БпЛА типу "Shahed", протиповітряна оборона всі їх знищила.

Джерело: Повітряні сили Вінницька ОВА, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Дослівно: "У ніч на 5 серпня 2024 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 24 ударні дрони".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що в результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневих групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил.

"Шахеди" було збито у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

За даними ОВА, зокрема, над Вінницькою областю було збито 4 "Шахеди", а над Дніпропетровською – 2.